Bandi, oltre 3 mln di euro di risorse. La Camera di Commercio potenzia il piano di sostegno al sistema economico locale

Acampora: “Vicinanza alle imprese e al tessuto economico sociale dell’area vasta Frosinone Latina”.

La Giunta della Camera di Commercio Frosinone Latina, nella seduta odierna, ha approvato quattro nuovi Bandi a valere sul piano di azioni 2025, dando piena attuazione agli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio camerale. Approvati anche gli schemi di Bando per due misure che saranno attuate dall’Azienda Speciale Informare.

Un pacchetto di interventi che guarda all’internazionalizzazione delle imprese, alla sicurezza – con la concessione di contributi per sistemi di video sorveglianza digitale – alla doppia transizione digitale ed economica, alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni dei consumatori, senza tralasciare imprese turistiche e pubblici esercizi, con una dotazione complessiva che supera i 3 milioni di euro.

«Con l’attuazione della programmazione 2025 confermiamo un impegno concreto e misurabile a favore delle imprese e dello sviluppo dell’intera area vasta Frosinone-Latina. I Bandi che abbiamo messo in campo rappresentano strumenti mirati, pensati per accompagnare il tessuto produttivo nei passaggi decisivi della modernizzazione. – Ha commentato il Presidente Giovanni Acampora – Vogliamo che le nostre aziende siano più competitive, più sostenibili e più capaci di cogliere le opportunità offerte dai mercati e dall’innovazione. Per questo stiamo investendo risorse significative, semplificando le procedure e creando condizioni favorevoli per chi decide di innovare, formare il personale, migliorare i servizi, rinnovare le strutture o puntare sull’energia pulita e sulla sicurezza. Il nostro obiettivo è chiaro: sostenere la crescita economica e sociale del territorio, mettendo le imprese nelle condizioni di fare un salto di qualità. La Camera di Commercio è e sarà sempre un punto di riferimento stabile, vicino e concreto per chi produce valore, lavoro e futuro nelle province di Frosinone e Latina».

Nello specifico, il Bando Internazionalizzazione avrà una dotazione complessiva di 400.000 euro; il Bando per la concessione di contributi per sistemi di video sorveglianza digitale metterà a disposizione 100.000 euro; il Bando per la concessione di contributi alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni dei consumatori vedrà un budget complessivo di 500.000 euro, mentre il Bando Voucher doppia transizione digitale ed ecologica metterà in campo 550.000 euro. Gli schemi di Bando per pubblici esercizi e imprese del settore turistico godranno di un importo di 800.000 euro ciascuno.

I Bandi saranno prossimamente pubblicati sui siti di Ente e Azienda Speciale.