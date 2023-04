«Bancomat impazzito regala banconote da 300 e 400 euro, folla in centro. Il direttore della banca: “Fate una colletta per aiutarmi”». Pesce d’aprile?

Uno sportello bancomat “impazzito” che regala soldi ai cittadini di Foggia: una scena incredibile nella centrallissima via Dauno. La porzione di strada antistante ad un noto istituto di credito è ricoperta di banconote da 300 e 400 euro, e in pochi minuti decine di persone si sono accalcate per raccogliere i soldi generosamente elargiti dalla macchinetta. Tanto che è stato necessario l’intervento della polizia per riportare tutto alla normalità. Disperato il direttore della banca, che h

Cosa è successo

Si tratta, come appare chiaro soprattutto dal taglio delle banconote regalate, di un Pesce d’aprile. Lo scherzo è stato fatto dalla pagina Facebook “Voce di Foggia” ai suoi follower. (leggo.it)