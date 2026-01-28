Bancomat fatto esplodere nella notte: colpo alla Banca Popolare del Cassinate. Indagini in corso

Un’esplosione potente ha scosso la quiete notturna di Esperia, facendo sobbalzare nel sonno i residenti della zona centrale del paese. Nel cuore di piazza Consalvo, una banda di malviventi ha preso di mira il bancomat esterno della Banca Popolare del Cassinate, facendolo saltare in aria con un’azione fulminea.

Il boato è stato udito a notevole distanza e ha generato momenti di paura tra gli abitanti. Nonostante l’intensità dell’esplosione, la struttura dell’istituto di credito non avrebbe riportato danni tali da comprometterne la stabilità: l’azione si è infatti concentrata sul dispositivo “open”, collocato all’esterno dell’edificio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’assalto e risalire all’identità dei responsabili. I Vigili del Fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori rischi per la pubblica incolumità.

L’episodio non è isolato. Si tratta infatti del secondo assalto a un bancomat della Banca Popolare del Cassinate nel giro di pochi giorni: la scorsa settimana era stata presa di mira la filiale di Cervaro. Un’escalation che fa temere l’azione di una stessa banda specializzata, ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

foto archivio