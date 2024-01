Bancarotta, assolto Antonio Di Nota, liquidatore della Reclas

Difeso dagli avvocati Giuseppe Sacco e Alessia Gargano: cadute tutte le accuse.

Si conclude per Antonio di Nota, ex sindaco di Colle San Magno e consigliere provinciale, una vicenda giudiziaria per l’incarico di commissario liquidatore della Reclas dall’agosto 2015 a maggio 2017, durata diversi anni.

Di Nota, unitamente agli altri due ex liquidatori avvicendatisi negli anni, era accusato di bancarotta semplice per non aver tenuto libri, scritture contabili e libro degli inventari come per legge.

Grazie alla difesa degli avvocati Giuseppe Sacco e Alessia Gargano, nel corso del dibattimento è stato ampiamente dimostrato come nessuna responsabilità poteva essere in capo a di Nota, completamente assolto dunque da ogni accusa.

“Accolgo con gioia la notizia – ha dichiarato Antonio Di Nota – è stata una liberazione rispetto a un procedimento che mi vedeva imputato ma per il quale non avevo alcuna responsabilità. Voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie Isabella e i miei figli Aurora e Paolo, sempre vicini durante questi anni non semplici. E soprattutto voglio ringraziare gli avvocati Giuseppe Sacco e Alessia Gargano che mi hanno assistito in maniera impeccabile, rassicurandomi sin da subito sulla mia estraneità circa il reato. Ha vinto la giustizia e da uomo che ha sempre servito le istituzioni con rispetto ne sono molto felice”.

COMUNICATO STAMPA