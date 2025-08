Banca Popolare del Frusinate: solidità e crescita

Nel primo semestre del 2025, la Banca Popolare del Frusinate conferma il suo ruolo di riferimento per il credito locale, segnando una crescita in tutti i principali indicatori economico-finanziari. Un risultato che testimonia non solo la solidità del modello di banca territoriale, ma anche la capacità dell’Istituto di coniugare innovazione, prudenza gestionale e vicinanza concreta alla clientela.

Secondo i dati contenuti nella semestrale recentemente approvata e trasmessa all’Organo di Vigilanza, la raccolta totale ha raggiunto i 987 milioni di euro nella componente diretta, registrando un incremento del 2%, e i 110 milioni di euro nella componente indiretta, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli impieghi netti a clientela si attestano a 797 milioni di euro, segnando un aumento del 2,2% (+17 milioni di euro).

Sul fronte della qualità del credito, la copertura sui crediti deteriorati si posiziona al 53,6%, mentre il rapporto NPL netto si attesta al 4,75%, a conferma di una gestione equilibrata e sostenibile nel tempo. Il risultato netto del periodo si attesta al 13,1%, grazie anche a riprese nette di valore per rischio credito pari a 5,7 milioni di euro.

Questi numeri positivi sono il frutto di una profonda ristrutturazione organizzativa avviata dalla banca negli ultimi mesi, volta a potenziare l’efficienza operativa, rafforzare i presìdi di controllo interno e migliorare la capacità di risposta ai bisogni della clientela. Un processo che sta già dimostrando i suoi effetti in termini di performance, ma anche di coerenza con la missione storica dell’Istituto.

Parallelamente, la Banca Popolare del Frusinate continua a investire nel territorio, sostenendo attivamente iniziative economiche, sociali e culturali e mantenendo un rapporto diretto e fiduciario con famiglie e imprese locali. Un impegno che si traduce nella volontà di accompagnare la crescita della comunità, con strumenti di credito responsabile e una presenza capillare e attenta.

In un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione, l’Istituto si conferma così un punto di riferimento solido e affidabile, capace di affrontare le sfide del presente senza rinunciare alla sua vocazione cooperativa e territoriale.