Banca Popolare del Frusinate rilancia il risparmio: fino al 3,50% di rendimento con il nuovo Time Deposit Happy Summer

La Banca Popolare del Frusinate lancia una nuova proposta dedicata a chi desidera valorizzare i propri risparmi durante il periodo estivo. Si chiama “Happy Summer” ed è il nuovo Time Deposit pensato per offrire un’opportunità di investimento semplice, trasparente e con condizioni promozionali a tempo.

L’iniziativa prevede un rendimento fino al 3,50% con cedola semestrale, consentendo ai clienti di programmare i propri investimenti con maggiore serenità e di ricevere periodicamente gli interessi maturati. Una soluzione studiata per chi cerca stabilità e vuole mettere a frutto la propria liquidità senza rinunciare alla sicurezza.

La promozione, valida fino al 21 settembre 2026, si inserisce nella strategia della Banca Popolare del Frusinate di affiancare famiglie e risparmiatori nelle scelte finanziarie, mettendo a disposizione strumenti chiari e facilmente comprensibili.

Secondo quanto illustrato dall’istituto di credito, l’obiettivo è offrire un prodotto capace di coniugare affidabilità, semplicità e convenienza, rispondendo alle esigenze di chi desidera pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.

Con questa iniziativa, l’estate diventa quindi anche un’occasione per guardare avanti e cogliere nuove opportunità di investimento, facendo affidamento sull’esperienza e sulla solidità della Banca Popolare del Frusinate.