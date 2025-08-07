Banca Popolare del Cassinate tra i soci finanziatori della Banca di Credito Popolare: una sinergia strategica per rafforzare il sistema delle banche popolari

Un’operazione di sistema, che segna un passaggio rilevante nel panorama del credito cooperativo e che dimostra come la collaborazione tra istituti possa costituire una leva strategica per lo sviluppo e la competitività. La Banca Popolare del Cassinate (BPC) è infatti tra i soci finanziatori della Banca di Credito Popolare (BCP) – conosciuta anche come Popolare di Torre del Greco – nell’ambito di un’operazione complessa e innovativa volta al rafforzamento patrimoniale e al rilancio industriale dell’istituto campano.

Nei giorni scorsi, l’Assemblea straordinaria dei soci della BCP ha approvato importanti modifiche statutarie, funzionali all’attuazione del nuovo piano industriale e del correlato piano di rafforzamento patrimoniale. Quest’ultimo ha previsto un aumento di capitale riservato pari a 9 milioni di euro, finalizzato all’emissione di azioni di finanziamento, e l’emissione di un bond AT1 del valore complessivo di 8 milioni di euro, anch’esso già interamente sottoscritto.

Tra i sottoscrittori figurano, oltre alla Banca Popolare del Cassinate, Athora Italia, Net Insurance e la Banca Popolare di Lajatico. L’operazione rappresenta un primato: è infatti la prima volta che una banca popolare ricorre allo strumento delle azioni di finanziamento, recentemente introdotto per consentire anche a questo tipo di istituti di ampliare la propria gamma di strumenti di raccolta, nel rispetto delle caratteristiche peculiari del modello popolare – a partire dalla democraticità della struttura e dal principio del voto capitario.

Si tratta di una scelta che va nella direzione di una maggiore efficienza gestionale, permettendo ai piccoli istituti di ottimizzare le proprie risorse e creare un circuito virtuoso di collaborazione. Un’azione che valorizza il ruolo delle banche popolari come attori di riferimento per l’economia dei territori, capaci di innovare senza snaturare la propria identità.

La partecipazione della Banca Popolare del Cassinate all’operazione conferma la sua visione strategica e l’impegno verso forme evolute di cooperazione interbancaria, puntando su sinergie capaci di generare valore sia per gli istituti coinvolti che per i rispettivi bacini di utenza. In un contesto di crescente complessità normativa e competitiva, fare rete si rivela dunque una scelta non solo opportuna, ma necessaria.