BANCA D’ITALIA, RIGHINI: RAPPORTO CONFERMA AGRICOLTURA COME SETTORE PRIMARIO

«L’agricoltura del Lazio torna a crescere. I dati diffusi oggi dalla Banca d’Italia confermano un segnale importante: nel 2024 il valore aggiunto dell’agricoltura laziale è aumentato del 2,5 per cento. È un segno di ripartenza concreta per un comparto che rappresenta identità, radici, lavoro e futuro. In particolare, sono le coltivazioni arboree, come uva e olive, e la frutticoltura a trainare questa ripresa. Come Regione Lazio continueremo a sostenere con determinazione il nostro settore primario, puntando su qualità, e innovazione. La nostra agricoltura è una risorsa strategica, fondamentale per il benessere della nostra Regione». mLo scrive su Facebook l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

