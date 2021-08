“Banca dei Capelli”, consegnate le ciocche raccolte a Sora

Ieri nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sono state consegnate, nel corso di una cerimonia ufficiale, le ciocche di capelli raccolte nell’ambito della campagna provinciale di sensibilizzazione “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te”, promossa dall’Associazione “Iniziativa Donne”.Il progetto sostiene la “Banca dei Capelli”, nata in provincia di Bari, che promuove le donazioni di ciocche di capelli con le quali vengono realizzate parrucche destinate gratuitamente ai pazienti oncologici.Le ciocche raccolte nei saloni sorani sono state consegnate alle socie all’Associazione “Iniziativa Donne” alla presenza del Sindaco Roberto De Donatis e dei parrucchieri coinvolti. Dopo la consegna, sarà l’associazione sorana a inviare il materiale alla “Banca dei Capelli”. Impiegando le ciocche raccolte saranno realizzate parrucche che torneranno sul territorio per essere consegnate gratuitamente ai pazienti oncologici.Il Comune di Sora ha fin da subito aderito alla campagna in veste di capofila per ben 21 comuni della provincia. L’iniziativa, per la sua alta valenza sociale, ha ottenuto anche il patrocinio della Asl di Frosinone.“Ringrazio l’Associazione Iniziativa Donne, i parrucchieri sorani e le persone che hanno voluto donare le proprie ciocche di capelli. A tutti loro va la gratitudine dell’Amministrazione Comunale che rappresento. È importante promuovere una cultura della solidarietà verso i pazienti oncologici che si trovano ad affrontare una battaglia molto dura contro la malattia. La sensibilizzazione su questa importante tematica, grazie ad Iniziativa Donne, è diventata un atto concreto” ha dichiarato il Sindaco Roberto De Donatis.È possibile donare le proprie ciocche nei seguenti saloni di Sora che hanno aderito alla compagna: Prestige Parrucchieri Estetica, Daniela Teti Parrucchieri, Mark Hair Parrucchieri, Alessandra Scacchi Parrucchieri, Team Marsigliese, Mary Style, Dacci un taglio, Natural Beauty Line, Rebecca Florio, Laura Glamour Caschera. Collabora alla raccolta anche l’insegnante Elisa Boccia.

comunicato stampa