Bambino di 7 anni rischia di soffocare in un agriturismo della Valle di Comino: medico fuori servizio lo salva

Attimi di terrore durante un pranzo in un agriturismo della Valle di Comino, nel Frusinate, dove un bambino di 7 anni, residente a Tivoli e in visita ai nonni a Casalvieri, ha rischiato di soffocare a causa di un boccone andato di traverso.

Il piccolo stava mangiando insieme ai genitori e ai familiari quando, dopo aver ingerito un assaggio dell’antipasto, ha improvvisamente smesso di respirare. Il volto è diventato cianotico e in sala si sono vissuti momenti di panico, tra le grida di aiuto della madre, visibilmente sotto choc.

Provvidenziale la presenza tra i clienti di un medico originario di Sora, attualmente in servizio fuori regione, rientrato in zona per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. Resosi conto della gravità della situazione e dell’ostruzione delle vie respiratorie, è intervenuto tempestivamente praticando la manovra di Heimlich.

Con grande freddezza e rapidità ha afferrato il bambino alle spalle esercitando pressioni mirate per favorire l’espulsione del corpo estraneo. Dopo pochi istanti, il piccolo ha sputato il boccone,un pezzo di prosciutto e mozzarella, tornando a respirare regolarmente tra il sollievo generale.

La madre, scossa dall’accaduto, è stata assistita dai familiari e dal personale della struttura. Il bambino, impaurito ma in buone condizioni, è rimasto accanto ai genitori per ulteriori verifiche.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della conoscenza delle manovre salvavita: un intervento rapido e corretto può davvero fare la differenza in situazioni di emergenza come questa.

Foto archivio

