Bambino di 7 anni investito all’uscita da scuola: trasferito in eliambulanza

VEROLI – Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Casamari, dove un bambino di 7 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi del plesso scolastico di via Case Campoli.

Secondo le prime informazioni, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 13:45, pochi minuti dopo l’uscita da scuola. Per cause ancora in fase di accertamento, il piccolo sarebbe stato investito da un furgone mentre si trovava nelle vicinanze dell’istituto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il bambino al Pronto Soccorso dell’ospedale di Frosinone. In un primo momento il piccolo risultava cosciente e vigile, dopo le valutazioni mediche effettuate in ospedale, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza verso una struttura sanitaria della Capitale in codice rosso, per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

La notizia ha generato forte preoccupazione tra genitori, residenti e persone presenti al momento dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Veroli, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento. Da quanto emerso nelle prime fasi, il conducente del furgone si sarebbe successivamente recato in ospedale per conoscere le condizioni del bambino.