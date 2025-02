Bambino di 6 anni si accascia a terra al supermercato: colpito da arresto cardiaco, è gravissimo

Un bambino di 6 anni era fuori con la mamma e il papà, a fare la spesa, quando si è improvvisamente accasciato al suolo per un arresto cardiaco. È successo intorno alle 16.30 del 9 febbraio al supermercato Action, in via Marconi, a San Giorgio di Piano (Bologna). Subito la famiglia, in stato di choc, ha cominciato a urlare e chiedere aiuto. Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.

Il malore e il trasporto in ospedale

Sembrava tutto normale, una domenica come un’altra a fare spesa al supermercato con la sua famiglia.

Poi il bambino ha smesso di rispondere alle domande che gli venivano poste ed è crollato a terra privo di conoscenza, come riporta Il Resto del Carlino. Sembra si sia trattato di arresto cardiocircolatorio. Le persone lì presenti, accorse dopo le urla dei familiari, hanno chiamato il 118. Inizialmente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e hanno iniziato immediatamente con le manovre di rianimazione. Così è ripreso il battito cardiaco e la respirazione, ma il bambino non ha ripreso conoscenza.

È stato chiamato l’elisoccorso, atterrato in pochi minuti nel parcheggio del supermercato, e il piccolo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore. Da quanto si è appreso finora, embra che il bambino non soffrisse di particolari patologie e non aveva mai avuto episodi di questo genere. (LEGGO) – foto archivio