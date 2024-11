Bambino di 12 anni precipita dal quarto piano, è gravissimo. Interrogata la mamma: «Ero nell’altra stanza». Social nel mirino

Dopo la morte del piccolo Gioele a Perugia, il bambino di 10 anni caduto dal balcone a casa dei nonni, un altro dramma simile si è vissuto a Tortoreto (Teramo). Un bambino di 12 anni è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere caduto dal balcone, al quarto piano di un edificio. Il fatto è avvenuto martedì 5 novembre in una palazzina di civile abitazione a Tortoreto, sul lungomare sud, nei pressi di piazza Caduti di Nassiriya.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, oltre al 118, arrivato con ambulanza ed elicottero, che ha trasportato il bimbo all’ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sono gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.l bambino, figlio di genitori romeni, al momento della caduta era in casa con la madre.La donna, che era in un’altra stanza, ha solo sentito un tonfo e si è precipitata per capire cose fosse successo, riporta Il Messaggero. Lo stesso hanno fatto alcuni condomini, anche loro allertati dal forte rumore proveniente dal piazzale. La madre e i residenti hanno trovato il bambino riverso a terra sull’asfalto, privo di sensi. La mamma, sotto choc, ha cercato di prestare i primi soccorsi, insieme ai vicini.I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Alba Adriatica indagano, coordinati dalla pm di turno Monia Di Marco. I militari, fino a tarda sera, hanno ascoltato la madre e i condomini per ricostruire con esattezza la dinamica. Secondo le prime informazioni raccolte, la madre avrebbe dichiarato di trovarsi in un’altra stanza al momento dell’accaduto e di aver udito solo un gran tonfo. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: dall’incidente a un eventuale gesto volontario.Nel corso degli accertamenti saranno analizzati anche i dispositivi informatici in uso al bambino per raccogliere ogni elemento utili a escludere ogni eventualità, anche quella di un ipotetico gesto autolesionistico o altre piste che affondano nel dark dei social network. Fonte leggo.it

Correlati