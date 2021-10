Bambino di 11 anni investito e ucciso da un camion cisterna: era in bici con il fratello

Questa mattina intorno alle 9.45 un bambino di undici anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante, un camion cisterna. L’incidente è avvenuto a Voghera (Pavia) in via Papa Giovanni XXIII. Il piccolo C.R. È stato dichiarato deceduto sul posto dal personale sanitario accorso.Le dinamiche dell’accaduto sono ancora da accertare, il bambino si stava muovendo in bici con il fratello a quanto emerge dalle prime informazioni. Sul posto un’auto medica, un’ambulanza, gli agenti della polizia locale e gli uomini dei vigili del fuoco.Il bambino era in bici con il fratello di 13 anni, il camion ha colpito la bici del più piccolo mentre svoltava verso corso Rosselli. I fratelli andavano verso il centro sportivo. Per il ragazzino troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

fonte leggo.it – foto archivio