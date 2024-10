I carabinieri della Tenenza di Quarto (Napoli) sono intervenuti poco dopo le 12 di venerdì 11 ottobre presso l’Istituto scolastico «Borsellino» a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. Durante la ricreazione il piccolo si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza.Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. I genitori degli altri bambini sono stati avvisati e invitati a portare a casa i propri figli per non farli assistere allo strazio della scena. (LEGGO)

