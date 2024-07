Bambina di 7 anni violentata dal papà di un’amichetta

«Cosa vuol dire ‘sesso’?». Una domanda che ha fatto scattare il campanello d’allarme a una mamma di Ravenna, quando poi la sua bambina ha continuato a chiederle se potesse accadere tra un adulto e un bambino. Una serie di frasi che, poi, hanno portato la piccola a fare una confidenza alla mamma: il papà della sua amichetta ha abusato di lei quando aveva sette anni. Per questo un ultra-cinquantenne di Ravenna è finito in carcere in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta della Pm Lucrezia Ciriello.

I fatti risalgono tra il 2022 e il 2023. L’indagato deve rispondere anche di molte immagini di natura pedopornografica scaricate dal web e trovate nei suoi dispositivi elettronici (14 quelli sequestrati dalla polizia).

E di diverse immagini intime che ritraggono un’altra amichetta della figlia, da lui stesso scattate. La misura – come riferito dai due quotidiani locali – è stata eseguita lunedì 1 luglio dalla squadra Mobile, la stessa che aveva compiuto gli accertamenti collocando i fatti tra il 2022 e il 2023.

Nella mattinata di venerdì 5 luglio l’uomo, difeso dall’avvocato Serafino Tabanelli, ha negato ogni abuso durante l’interrogatorio di garanzia. Il difensore ha anticipato che si rivolgerà al Tribunale della Libertà di Bologna. La denuncia era stata fatta in Questura nel giugno 2023 dopo che la madre della piccola si era rivolta al suo pediatra. Il Gip, nella sua ordinanza cautelare, ha descritto un comportamento predatorio pronto a manifestarsi ad ogni occasione utile.

FOTO E FONTE LEGGO