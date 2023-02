Bambina di 4 anni scappa di casa col cane e si incammina sui binari della ferrovia: «Voleva imitare un film»

Esce di casa di nascosto con il cane al guinzaglio e si incammina sui binari della ferrovia, forse per imitare un film visto in televisione. Dramma sfiorato sulla linea Torino-Ceres, all’altezza di San Maurizio Canavese. Protagonista una bambina di 4 anni, che nel tardo pomeriggio di mercoledì è scappata alla sorveglianza dei nonni e ha rischiato inconsciamente la vita. Verso le 19 di mercoledì, un uomo ha visto la bambina camminare al buio tra i binari della ferrovia insiema al cagnolino e ha subito avvisato il 112. I carabinieri sono corsi a salvarla. «Speravamo con tutto il cuore che non arrivasse un treno», hanno raccontato i militari, che dopo un breve inseguimento sono riusciti a trarre la piccola in salvo.Dopo lo spavento, con l’aiuto della famiglia, è stato ricostruito che la bambina avrebbe imitato un film visto pochi giorni prima, che aveva come protagonista un’altra ragazzina che intraprendeva un viaggio con il suo cane. Prima di essere fermata ha camminato per due chilometri, mentre i genitori la cercavano disperati. Tutto si è concluso con un abbraccio e una lezione di vita.

(Foto e fonte Leggo)

