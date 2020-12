Bambina di 12 anni sospesa da scuola per aver abbracciato la compagna

Sospesa a scuola per aver salutato una compagna di classe con un abbraccio: è successo in Veneto. Una bambina di dodici anni è stata sospesa per un giorno dalle lezioni scolastiche per non aver rispettate le norme comportamentali anti Covid. Lo riporta il Gazzettino nell’edizione di oggi.La sua colpa? Aver abbracciato una compagna di classe. Ma c’erano stati anche altri episodi, come il fatto di non tenere la mascherina sul viso. Il caso che tanto fa discutere è capitato nella scuola media Romolo Onor di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. La distanza interpersonale di un metro e la mascherina per tutti dopo i sei anni di età sono tra le indicazioni principali del documento con le misure per il rientro a settembre che Governo e il ministero dell’Istruzione hanno ricevuto dal Comitato tecnico-scientifico.

fonte leggo.it – foto web