Balsorano: successo per il Tour Inclusivo tra natura, storia e solidarietà

Balsorano – Un’esplorazione che ha saputo coniugare impegno socio-culturale e passione per il cammino condiviso. Il recente Tour Inclusivo, organizzato lungo sentieri immersi in una natura rigogliosa e illuminati da un sole splendente, ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il crescente interesse per iniziative che uniscono storia, ambiente e solidarietà.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi di Appennini For All, che con competenza e dedizione portano avanti la missione della solidarietà in montagna. Particolarmente apprezzate sono state le descrizioni di Elisa Antonini, che hanno permesso ai partecipanti di immergersi nei secoli passati, rivivendo la storia quasi in prima persona.

Non meno significativa è stata la collaborazione del Comune di Balsorano, che ha garantito l’accesso straordinario al Castello, offrendo a tutti la possibilità di ammirarne la magnificenza. Fondamentale anche il contributo del GEB, guidato dal presidente Romano Corsetti, e dei volontari locali, che hanno assicurato il perfetto svolgimento dell’evento.

Il successo del Tour Inclusivo conferma come iniziative di questo tipo siano capaci di creare momenti intensi di condivisione, cultura e rispetto per l’ambiente, consolidando Balsorano come meta privilegiata per esperienze all’insegna della natura e della storia.