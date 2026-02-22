Balsorano, l’Avis rinnova la fiducia a Simona Venditti: confermato il direttivo per il secondo mandato

BALSORANO — Si apre nel segno della continuità e dell’impegno il nuovo quadriennio dell’AVIS comunale di Balsorano, che ha riconfermato alla presidenza Simona Venditti. Un rinnovo accompagnato da emozione e senso di responsabilità, come sottolineato dal direttivo nel messaggio diffuso alla cittadinanza e ai soci.

«Con grande emozione e profondo senso di responsabilità, siamo onorati di condividere la riconferma alla guida dell’Avis comunale di Balsorano per il secondo mandato», si legge nella nota, che esprime innanzitutto gratitudine verso donatori, volontari e soci, riconosciuti come il cuore pulsante dell’associazione. Un ringraziamento che va a chi, quotidianamente, contribuisce a mantenere viva una realtà fondamentale per la sanità e la solidarietà locale.

Negli ultimi anni l’associazione ha affrontato sfide significative, trasformandole — secondo il direttivo — in opportunità di crescita. Tra i risultati rivendicati figurano il rafforzamento della presenza sul territorio, la promozione della cultura della donazione tra le nuove generazioni e il miglioramento organizzativo delle attività.

La riconferma non viene interpretata come un traguardo, ma come l’inizio di una nuova fase. «Questo rinnovo di fiducia non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio», affermano i dirigenti, annunciando quattro anni all’insegna di entusiasmo, concretezza e visione. L’obiettivo resta quello di operare con trasparenza, spirito di squadra e passione, nella consapevolezza che la donazione di sangue rappresenta un gesto capace di salvare vite e rafforzare il tessuto sociale.

Contestualmente alla conferma della presidente, il direttivo si rinnova con nuovi ingressi, segno di una volontà di apertura e di continuità generazionale.

La composizione del nuovo organigramma vede:

Simona Venditti — Presidente

Carla Capoccitti — Vicepresidente

Angelo Fantauzzi — Segretario

Consiglieri:

Antonio Tuzi, Sonia Corradi, Maria Laura Venditti, Francesco Fantauzzi, Anna Rotondi, Sofia Antonini, Giorgia Recchia, Matteo Rossi (Addetto contabile).

Il messaggio conclusivo riassume lo spirito con cui l’associazione guarda al futuro: continuare a fare la differenza attraverso la solidarietà concreta, perché — come ricordano i volontari — donare sangue significa donare vita.

Un impegno che, anche nei prossimi anni, punta a mantenere l’Avis di Balsorano come punto di riferimento per la comunità locale e per tutti coloro che scelgono di trasformare un gesto semplice in un atto di grande valore umano.

