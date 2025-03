BALDASSARRE: VINITALY OPPORTUNITÀ PER IL LAZIO

«La presentazione del padiglione del Lazio al Vinitaly di quest’anno ribadisce la volontà della Regione di investire nella promozione di un settore chiave del Made in Italy, che dà e trae valore dal brand Lazio. Un settore strategico per la nostra economia, sul quale questa giunta e il mio assessorato stanno puntando sempre di più, come dimostra la decisione di istituire il Museo della Cultura enogastronomica del Lazio».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, in occasione della presentazione della partecipazione della Regione Lazio alla 57esima edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile, tenutasi presso la sede della Camera di Commercio di Roma.

«La nostra regione è da anni eccellenza anche nel settore enologico. Una strada che intendiamo continuare a percorrere, come dimostra la campagna Monumental Taste. La cultura può e deve raccontare il vino, che rappresenta un primo assaggio per far conoscere agli stranieri il nostro territorio. Un plauso al presidente Rocca, all’assessore Righini e al commissario di Arsial Raffa per questa importante opportunità per Lazio», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.