BALDASSARRE: TEATRO DI ROMA, PROGRAMMA AMPIO E RILEVANTE, PLAUDO A GOVERNANCE FONDAZIONE

«Plaudo ai numeri lusinghieri e al programma ampio e rilevante che è stato illustrato oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione al Teatro Argentina della nuova stagione della Fondazione Teatro di Roma. È la dimostrazione che la nuova governance, a cui faccio i miei complimenti, funziona».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

«La cultura unisce, anche le diverse sensibilità della politica. La Fondazione ha presentato una stagione di grande qualità, per ciascun teatro parte del circuito, e ha lavorato e lavora con lungimiranza per il territorio, prova ne è stata anche la gestione, complessa, della questione precari. Questione di grande rilevanza sociale. Da questo punto di vista, il Teatro è uno straordinario attore sociale, per questo condivido in toto le parole del presidente Rocca, anche quelle in merito al suo impegno, richiamato oggi in conferenza, per rilanciare il Teatro Eliseo», ha spiegato l’assessore alla Cultura

«Le politiche in difesa del teatro non riguardano semplicemente le nostre sale e le istituzioni, ma la società tutta, con la politica che deve farsi carico di risposte più ampie, a difesa del valore collettivo che la cultura riveste, soprattutto per questo territorio e in questa città. Da Assessore alla Cultura, infine, invito tutti i romani e i laziali a sostenere il loro teatro, correndo al botteghino, per partecipare a una nuova, entusiasmante, stagione», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.