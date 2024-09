Baldassarre: “Ringrazio Salvini per conferma responsabile dipartimento famiglia della Lega”

“Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia accordatami, rinnovando il mio impegno a lavorare con dedizione e responsabilità in un settore cruciale come quello della famiglia. Insieme ai colleghi, nei 31 dipartimenti della Lega, lavoreremo per dare nuovo slancio alle proposte di questo partito, sempre dalla parte dei cittadini, sempre pronti ad andare controvento. Accolgo questo onore con l’impegno di sempre: dare tutta me stessa per l’Italia”.Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, in merito alla presentazione dei nuovi dipartimenti da parte del segretario della Lega Matteo Salvini.

