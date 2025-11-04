BALDASSARRE: «POLEMICHE BONAFONI E CONTRO LEGGE FAMIGLIA PRETESTUOSE. FINALITÀ È COMBATTERE INVERNO DEMOGRAFICO»

«Leggo di polemiche relative alla nostra proposta di legge sulla famiglia sinceramente pretestuose. Mi riferisco alle invettive della consigliera Bonafoni, innanzitutto. La nostra proposta è pensata soprattutto per dare un sostegno a chi desidera avere figli ma non può permettersi di farlo, una iniziativa che vuole farsi carico prima di tutto dell’inverno demografico. Il dibattito sulle forme plurali di famiglie, importante e legittimo, non è il focus di questa proposta. Ugualmente pretestuose sono le polemiche relative alla valenza riconosciuta al nascituro e finalizzata al sostegno economico per la famiglia che verrà, per dare una mano a quelle realtà, dove già la proiezione di un figlio in più è un costo economico capace di minare la serenità della coppia. Insomma, ci muoviamo per fare sì che un figlio non sia più un lusso. Ciò posto, continueremo ad ascoltare tutte le associazioni. D’altronde, tante associazioni ci stanno appoggiando e le polemiche mi sembrano legate ad un certo contesto di militanza politica. Dal nostro punto di vista, la famiglia non è una questione di parte ma di tutti».Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

