BALDASSARRE: IL SOSTEGNO DELLA REGIONE ALLE CITTÀ DEL LAZIO CANDIDATE A “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028”

«Il Lazio è uno scrigno da scoprire, una Regione ricca di storia, natura, cultura, di borghi romantici e città dinamiche. Un tesoro nascosto, a volte, oscurato dalla grande bellezza di Roma. Per questo, è importante promuovere e far conoscere il nostro territorio, con tante realtà che possono e debbono ambire a riconoscimenti importanti. In questa ottica, va il sostegno della Regione Lazio alle candidature a “Capitale Italiana della Cultura 2028” che abbiamo sottoscritto oggi a favore di tre proposte diverse, ma di eguale interesse e prestigio: la candidatura del Comune di Anagni, sostenuta dai Comuni di Alatri, Ferentino e Veroli, che mira a valorizzare una rete dallo straordinario valore storico-artistico, in una cornice naturalistica di grande pregio; la candidatura dei Comuni di Pomezia e Ardea, un’occasione concreta per raccontare al Paese di un territorio che si reinventa, che mette in rete le proprie eccellenze e che crede nella cultura come motore di sviluppo e di coesione; la proposta del Comune di Tarquinia, che tiene dentro tanti altri bellissimi comuni dell’Etruria laziale e della Tuscia – Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montaldo di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa -, fra mare e storia, all’ombra degli Etruschi e del Medioevo».Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, in merito alle lettere di sostegno inviate ai Sindaci delle città del Lazio candidate a Capitale Italiana della Cultura 2028.«Tre proposte che meritano di vincere la posta in palio, e per le quali tifo, con tutto il mio cuore. Con le nostre lettere di sostegno ai sindaci protagonisti di questa sfida, rendiamo noto che siamo una squadra e siamo uniti per far vincere la nostra terra», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.

