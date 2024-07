Baldassarre: “Approvato il piano annuale dei servizi culturali, ribadiamo impegno della Regione Lazio”

La Giunta della Regione Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, e al Servizio civile, ha approvato il Piano Annuale degli interventi in materia di Servizi culturali, per complessivi 15.467.105,45 euro.

«Con questa delibera mettiamo in moto una serie di investimenti strategici che ribadiscono l’impegno della Regione Lazio nelle politiche culturali. Ai circa 400 servizi culturali, tra biblioteche, musei ed istituti similari, inclusi ecomusei, archivi ed istituti culturali, verranno destinate risorse importanti per investimenti; ossia per interventi di riqualificazione strutturale e funzionale degli stessi, compreso l’acquisto di attrezzature», evidenzia Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio

«Altri fondi sono dedicati al funzionamento e alle attività di biblioteche, musei e archivi inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali per il 2024. In particolare, verranno sostenute attività educative, la preparazione di materiali informativi, la cura delle collezioni, il potenziamento della comunicazione attraverso piattaforme digitali. Un intervento specifico è previsto, inoltre, a favore dei 17 Sistemi Bibliotecari, Museali, Archivistici e Integrati regionali, presidi civili di questo territorio in quanto punti strategici di promozione e valorizzazione culturale».

«I progetti sono molteplici, spaziano tra varie attività e coprono tutte le province, finalmente protagoniste. Abbiamo previsto numerose misure, da quelle per gli Istituti culturali iscritti all’Albo regionale, alle azioni dedicate al funzionamento e alla gestione dei Servizi culturali. Tra le novità, la realizzazione di un Portale Archivi, grazie al quale i 61 archivi regionali accreditati nell’Organizzazione Archivistica Regionale renderanno disponibili le informazioni e le immagini relative al proprio patrimonio archivistico, a beneficio degli operatori e dei cittadini», ha aggiunto Simona Baldassarre.

«Consapevoli che la cultura ha bisogno di mecenati e che ogni euro speso non è un costo, ma un investimento, che restituisce al territorio un valore aggiunto, dal punto di vista sociale, economico e turistico», ha concluso l’Assessore.

