Baldassarre: “350 mila euro per valorizzare la Certosa di Trisulti con visite e comunicazione”

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, e al Servizio civile della Regione Lazio, ha approvato il Business Plan 2024-2026 e la finalizzazione delle risorse, per il 2024 e l’annualità 2025, in favore di LAZIOcrea spa, per la realizzazione di attività di valorizzazione e per la prosecuzione dei servizi volti alla fruizione pubblica della Certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone, per un totale complessivo di 350.200 euro.

«La Certosa di Trisulti è un importante monumento che questa Giunta intende sviluppare e valorizzare sempre di più, grazie anche a questa delibera. Siamo consapevoli del valore del luogo e della capacità di essere attrattore per un territorio di grande pregio e per la regione tutta, anche con riferimento alle opportunità da cogliere legate al prossimo Giubileo», dichiara l’assessore Baldassarre.

«La delibera approvata va in questa direzione, prevedendo una serie di misure sinergiche che coinvolgono la gestione del personale e il servizio di organizzazione delle attività didattiche e di animazione culturale, necessari per fare della Certosa sempre più un luogo vivo, vissuto da scuole, cittadini e turisti. Fondamentale è anche il piano di comunicazione che andiamo a finanziare, per far scoprire questa meravigliosa opera d’arte e di fede, che merita sempre di più di essere attrazione, non solo locale, ma nazionale e globale», conclude l’assessore Baldassarre.

COMUNICATO STAMPA