Bais Domizia non è più Dormizia

Mercoledì sera 21 luglio, non è stato un successo, ma … Un grande successo.

Il 3° Forum ideato ed organizzato da Gaetano Cerrito, con tanti ospiti illustri, una Maria Rita Parsi stratosferica, una Simona Izzo e Ricki Tognazzi affettuosi e pronti ad essere vicini a Cerrito a Baia, Cellole e la Terra Aurunca, per Cinema e Spettacolo, inoltre il Procuratore della Repubblica di Santa Maria CV Maria Antonietta Troncone, il Procuratore della Repubblica di Isernia Carlo Fucci, il Procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero, il Procuratore della Repubblica di Cassino Luciano D’Emmanuele, il Capo Gabinetto della Prefettura di Caserta Maura Nicolina Perrotta, tutti, sono intervenuti portando idee e risultati conseguiti anche e in ragione di incontri avvenuti con lo stesso Cerrito, che ha portato loro le istanze di Baia, Cellole e la Terra Aurunca nel suo insieme.

Un Evento quindi, di grande significato valoriale, ma al tempo stesso di tanti risultati concreti raggiunti da Cerrito e a testimoniarlo, la presenza di Dirigenti Enel, Ferrovie dello Stato, Anas, con cui Cerrito si interfaccia molto spesso ed ottiene risposte per la sua Terra Aurunca.

“Ringrazio i Sindaci del Territorio Guido Di Leone di Cellole e Carlo Montefusco di Roccamonfina, la Delegata delle politiche Giovanili del Comune di Cellole Pina Mastroluca, l’Ass.ra all’Istruzione del Comune di Cellole Martina Izzo, i tanti ospiti illustri, il Presidente del Consiglio Regionale on Gennaro Oliviero per il suo video messaggio augurale, il moderatore del Forum Franco Buononato cronista del Mattino, i titolari della splendida Location Villa Matilde Salvatore e Maria Ida Avallone”, ha dichiarato Cerrito.

Sostanzialmente questo 3° Forum “Baia Domizia Chiama Roma” è stato ricco di spunti, di interazioni, ma anche costruttivo e concreto, che getta le basi per una vera riqualificazione e rilancio economico occupazionale di Baia Domizia, Cellole e la Terra Aurunca, perché i giovani non debbano più scappare via dai loro luoghi di origine per fame di lavoro.

Infine ha fatto da cornice,”UN GRANDE PUBBLICO, TANTI APPLAUSI E ALLA FINE ANCORA STRETTE DI MANO, SORRISI, CONGRATULAZIONI ED ANCHE VIRTUALI ABBRACCI … TUTTI MERITATI.

COMUNICATO STAMPA