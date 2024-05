Bagno di folla per Abbruzzese e Bonfrisco a Gaeta

Grande successo di pubblico per Mario Abbruzzese e Cinzia Bonfrico candidati della Lega alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale, a Gaeta in un incontro con cittadini e sostenitori promosso dall’imprenditore Marco Crocco. “La difesa del Made in Italy – ha commentato Abbruzzese – nel contesto del Green Deal è una priorità imprescindibile. Dobbiamo garantire che le politiche agricole europee rispettino l’autenticità el’eccellenza dei prodotti italiani, proteggendo le nostre tradizioni e la qualità delle produzioni locali. Inoltre, è fondamentale promuovere le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche-Speciali (ZLS) come strumenti per sostenere lo sviluppo industriale e promuovere la competitività delle imprese italiane su scala europea e internazionale. Tuttavia, è importante sottolineare la necessità di valutare con attenzione le politiche legate alle “case green”, al fine di evitare che si traducano in oneri eccessivi per le famiglie e per lo sviluppo delle imprese. Dobbiamo garantire che le politiche ambientali siano sostenibili e concretamente vantaggiose per la prosperità di tutti”. “Insieme, – ha concluso Abbruzzese – possiamo lavorare per promuovere politiche agricole e industriali che valorizzino l’eccellenza italiana, proteggano le nostre imprese e salvaguardino l’ambiente per le generazioni future”.

