Azienda Speciale Informare, Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdA

Luciano Cianfrocca e Vincenzo Di Lucia rispettivamente Vicepresidente vicario e Vicepresidente. Insediato il Consiglio di Amministrazione e attribuite le deleghe.

Ieri, mercoledì 22 aprile 2026, sotto l’egida del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, e alla presenza del Vicepresidente vicario dell’Ente camerale, Giovanni Turriziani, c’è stata la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Informare, con attribuzione delle deleghe.

Alla guida dell’Azienda Speciale, quale delegato del Presidente Acampora, è stato nominato Antonello Testa a cui faranno capo l’Economia del Mare e l’Artigianato. La carica di Vicepresidente vicario va a Luciano Cianfrocca e quella di Vicepresidente a Vincenzo Di Lucia.

Definite anche le funzioni dei Direttori di Area, la dottoressa Maria Paniccia e il dottor Norberto Ambrosetti, e dei Responsabili di Area, dott.ssa Barbara Segneri – Settore amministrativo e Felice D’Argenzio – Economia del Mare, Turismo ed Eventi.

Grande attenzione è stata rivolta al tema dell’Economia della bellezza, asset trasversale a tutti i settori.

Il rinnovo è avvenuto a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio camerale, del 27 febbraio 2026 e della scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, che ha proseguito il proprio incarico.

Il nuovo CdA risulta così composto e con le seguenti deleghe attribuite:

Antonello Testa – Presidente;

– Presidente; Luciano Cianfrocca – Vicepresidente vicario con deleghe ad agricoltura e comunicazione;

– Vicepresidente vicario con deleghe ad agricoltura e comunicazione; Vincenzo Di Lucia – Vicepresidente con deleghe a turismo/commercio, credito, eventi;

– Vicepresidente con deleghe a turismo/commercio, credito, eventi; Carla Picozza – Consigliere con delega all’internazionalizzazione;

– Consigliere con delega all’internazionalizzazione; Arnaldo Zeppieri – Consigliere con delega a formazione e industria

Le nomine sono state definite con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa e valorizzare competenze ed esperienze maturate nel sistema camerale, confermando al tempo stesso una visione strategica orientata allo sviluppo del territorio e al rafforzamento dei servizi alle imprese.

“Oggi rafforziamo la governance di Informare con una squadra fatta di competenze, capace di garantire continuità e, allo stesso tempo, nuova energia. A tutti i componenti del CdA va il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza del ruolo strategico che l’Azienda Speciale svolge a supporto delle imprese e dello sviluppo del territorio”. È il commento del Presidente Giovanni Acampora.

Il nuovo Presidente di Informare, Antonello Testa, ha aggiunto: “Ringrazio tutti e in particolare il Presidente Acampora per la fiducia che mi è stata accordata. Questo incarico rappresenta una grande responsabilità che intendo assolvere con spirito di servizio, lavorando in sinergia con il sistema camerale per rafforzare il ruolo di Informare come strumento concreto a sostegno delle imprese e delle progettualità di sviluppo”.

Il Vicepresidente vicario, Luciano Cianfrocca, ha evidenziato: “La continuità amministrativa è un valore fondamentale: lavoreremo per dare seguito alle progettualità già avviate, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita del territorio e sul supporto al tessuto imprenditoriale”.

“Proseguiremo nel solco tracciato in questi anni, garantendo stabilità e continuità alle attività di Informare, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e rafforzare i servizi alle imprese”. – Ha precisato il Vicepresidente Vincenzo Di Lucia.

Il Consigliere Carla Picozza ha aggiunto: “Metterò a disposizione l’esperienza maturata per contribuire a un percorso che, nel segno della continuità, sappia valorizzare quanto costruito e migliorare ulteriormente l’efficacia delle azioni di Informare”.

“Accanto alla continuità, è necessario guardare con nuovo slancio alle sfide future: innovazione, visione e capacità di intercettare nuove opportunità saranno elementi centrali per rendere Informare ancora più incisiva e competitiva”. – Ha chiosato il Consigliere Arnaldo Zeppieri.