Avvistamenti di lupi in Abruzzo: il WWF rilancia le regole per una convivenza sicura

Nei giorni scorsi numerosi avvistamenti di lupi hanno riportato l’attenzione sull’importanza di rispettare alcune buone pratiche per garantire una convivenza pacifica con questa specie sul territorio abruzzese.Il WWF invita la popolazione alla cautela e rilancia il suo vademecum con le regole essenziali da seguire. Secondo l’associazione, la presenza crescente dei lupi è il frutto di un processo naturale e della protezione garantita a partire dagli anni ’70, grazie all’“Operazione San Francesco” lanciata dal WWF e al lavoro congiunto di volontari e istituzioni, che ha evitato la completa estirpazione della specie in Italia.«La progressiva espansione del lupo è un fenomeno naturale – sottolinea il WWF Abruzzo – e, sebbene comporti nuove sfide, esistono tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per una gestione corretta. Ciò è possibile attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini»

