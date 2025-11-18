Avviso Pubblico per il Progetto “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport” 2025/2026

Progetto “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport” Anno Sportivo 2025/2026

Il Delegato Provinciale del CONI della Provincia di Frosinone, Avv. Emanuele De Vita, annuncia l’apertura dell’Avviso Pubblico per l’adesione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche al Progetto “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport”, rivolto ai giovani dai 5 ai 14 anni.

L’iniziativa sostiene un percorso sportivo multidisciplinare finalizzato allo sviluppo motorio, all’orientamento alla pratica sportiva e alla valorizzazione del talento giovanile.

Le ASD/SSD interessate potranno presentare la candidatura tramite la piattaforma ufficiale, disponibile al seguente link:

👉 https://areacentroconi.coni.it

Le domande potranno essere inviate sino al 28 novembre 2025.

Tra i requisiti richiesti: iscrizione al Registro CONI, impianto sportivo idoneo, esperienza nel settore giovanile e presenza di tecnici qualificati.

Le realtà ammesse saranno invitate a sottoscrivere la Convenzione con il Comitato Regionale CONI e dovranno applicare il Format Centro CONI. Le attività si svolgeranno nell’anno sportivo 2025/2026 e termineranno entro giugno 2026. L’elenco dei Centri attivati sarà pubblicato sul sito ufficiale del progetto.

Avv. Emanuele De Vita Delegato Provinciale CONI – Provincia di Frosinone

“Il Progetto Centro CONI è un’opportunità importante per la crescita sportiva dei giovani del nostro territorio. Invito le ASD/SSD della provincia a partecipare e valorizzare insieme un percorso educativo di qualità.”