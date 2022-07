Avviso meteo: prossimi giorni con temporali localizzati ma forti, rischio grandine – Aree più coinvolte

Nei prossimi giorni entriamo in una fase nella quale l’anticiclone africano, dopo un lungo periodo di egemonia, sarà in indebolimento (pur solo parziale) con migrazione del proprio baricentro verso latitudini più meridionali. Parte d’Italia potrà così venir raggiunta da infiltrazioni di aria più instabile e fresca atlantica, inserita in cosiddette ondulazioni cicloniche, entro le quali transiteranno le code delle perturbazioni in transito sull’Europa centro-settentrionale. Avremo così qualche spunto temporalesco in più, in primis al Nord, ma occasionalmente anche al Centrosud. Le aree che potranno esser soggette con maggiore probabilità a eventi temporaleschi saranno Alpi, Prealpi, relative pedemontane, Appennino centro-settentrionale con occasionale interessamento anche delle aree prospicienti. A tratti i temporali interesseranno a macchia di leopardo anche Pianura Padana e Liguria, specie mercoledì mattina (eredità dell’impulso instabile in arrivo entro la prossima notte), ma anche nelle serate di giovedì e venerdì (in questa fase maggiormente coinvolti i settori a nord del Po). Sporadici temporali potranno altresì sconfinare sulle coste adriatiche, trasportati dai venti da Ovest. Isolati focolati temporaleschi non sono infine da escludersi sull’Appennino meridionale, specie campano-lucano, Materano, Daunia e Gargano.



Meteo: la situazione prevista nei prossimi giorni a scala europea

RISCHIO FENOMENI VIOLENTI – I temporali potranno risultare intensi a livello locale, associati a nubifragi, improvvise violente raffiche di vento (talora superiori ai 60-70km/h) e grandine anche di grosse dimensioni. Questo a causa anche dell’elevato accumulo di calore decisamente oltre il normale di questi ultimi due mesi. Prestare dunque attenzione qualora si avvicinasse un temporale e consultare anche il nostro radar sull’App, per evitare di farsi sorprendere da eventuali grandinate.



Meteo: le aree a maggior rischio temporali mercoledì

SOLE COMUNQUE PREVALENTE – Ci siamo concentati sui fenomeni temporaleschi, ma saranno localizzati e in genere non particolarmente duraturi (2-3 ore al massimo): in generale dunque il contesto si manterrà spesso soleggiato, d’altra parte siamo in piena estate. La differenza rispetto ai giorni scorsi sarà appunto la possibilità di qualche temporale in più tra una fase soleggiata e l’altra, soprattutto sulle aree succitate.

SICCITA’ NON SI RISOLVE – Certamente queste precipitazioni, pur essendo meglio di niente, non risolveranno il pesante deficit idrico di cui soffre gran parte del territorio nazionale. Allo scopo servirebbero le grandi perturbazioni atlantiche, con piogge distribuite in modo diffuso e persistenti per ore, eventualità decisamente rara in estate. Le speranze dunque non possono che essere rivolte al prossimo autunno, al netto di qualche importante break temporalesco estivo.

SI SMORZA IL GRANDE CALDO, MA SOLO IN PARTE – Contestualmente si perderà qualche grado soprattutto al Nord ma in parte anche al Centro, in misura minore al Sud. Si smorza dunque la grande canicola africana che ci ha attanagliato nelle ultime due settimane, ma solo in parte: al Nord potremo comunque registrare punte di 32-34°C, fino a 34-36°C al Centro, picchi ancora di 37-38°C al Sud se non oltre sulle Isole Maggiori. Farà un pochino più fresco durante le ore notturne e al primo mattino, soprattutto al Nord.

UNO SGUARDO AL WEEKEND – Secondo le ultime analisi sole prevalente e clima caldo, ma con qualche focolaio temporalesco in particolare su Nordest, Appennino, sporadicamente anche lungo il versante adriatico e in Liguria. Linea di tendenza che necessiterà di ulteriori analisi e conferme.

Fonte 3B METEO