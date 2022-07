Avviso di sospensione idrica 1 agosto 2022 causa e-distribuzione

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, a causa di mancata tensione in arrivo da parte di e-distribuzione presso l’impianto di Carpello, nel Comune di Campoli Appennino, si verificherà una sospensione del flusso idrico dalle ore 11:30 fino alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 fino alle ore 20:30. In particolare le zone interessate sono le seguenti: Comune di Broccostella: via Ponte Emilio, via Ponte Tapino, via Schito, via Pesca, via Stella, zone limitrofe. Comune di Sora: zona Carnello, via Trecce, via Pantano, via Villa Carrara, via San Giuliano Sura, via Ruscitto, via Bonomi, via Camangi, via Pagnanelli, via Colle D’Arte, via Colle Marchitto e zone limitrofe. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

COMUNICATO STAMPA

