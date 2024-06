Avviso di manifestazione d’interesse per convenzione posti bambini di prima infanzia (nidi) anno educativo 2024-2025

Il Comune di Cisterna di Latina, con un avviso di manifestazione di interesse, intende effettuare una ricognizione per individuare i gestori di servizi educativi rivolti alla prima infanzia siti nel territorio comunale, interessati a stipulare con il Comune un atto di convenzione, per la riserva di posti presso servizi educativi per l’anno educativo 2024/2025, da destinare prioritariamente agli utenti in lista di attesa del nido comunale.

Qualora sia esaurita tale lista, o non vi siano utenti in lista d’attesa che abbiano espresso il loro interesse entro il termine stabilito nell’Avviso, la riserva di posti potrà valere per esigenze di inserimento dovessero sopravvenire individuate dal Servizio Sociale del Comune.

Il Comune si impegna a stipulare la convenzione con i gestori per un numero minimo posti, con possibilità di estensione di tale numero in base alle effettive disponibilità finanziarie.

I gestori interessati a “Manifestare l’interesse a convenzionarsi con il comune di Cisterna di Latina per l’offerta di posti bambino/a, per l’anno educativo 2024/2025, presso il proprio servizio educativo per la prima infanzia” dovranno compilare e sottoscrivere l’apposito modello di “Istanza di partecipazione”, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.cisterna.latina.it

L’istanza di partecipazione compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere inviati entro e non oltre il 8.07.2024 secondo una delle modalità di seguito indicate:

– trasmissione mediante email pec, al seguente indirizzo: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it

– consegna al Protocollo Generale del Comune di Cisterna di Latina, sito in via Zanella n.2

Il gestore del nido privato nell’istanza dovrà indicare il numero di posti che è disposto a riservare per la convenzione con l’Ente, fermo restando il rispetto della ricettività indicata.

COMUNICATO STAMPA