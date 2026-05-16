Avvicendamento in Consiglio Comunale per “Direzione Arpino”: Lara Capuano rassegnerà le dimissioni. Quadrini: “Patto rispettato, pronti all’ingresso di Marco Giovannone”

ARPINO (FR) – Si prepara una staffetta programmata tra i banchi della minoranza nel Consiglio Comunale di Arpino, in provincia di Frosinone, per la lista “Direzione Arpino”. In linea con gli accordi programmatici stabiliti all’inizio del mandato, la consigliera Lara Capuano rassegnerà a breve le proprie dimissioni per fare spazio all’ingresso di Marco Giovannone. Una decisione importante che è stata ufficializzata oggi, definendo un avvicendamento naturale e già pianificato, che sposa appieno la formula del “patto di legislatura” per garantire una rappresentanza dinamica, condivisa e inclusiva di tutto il gruppo.

​L’occasione è stata fondamentale anche per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i membri e ai candidati della lista “Direzione Arpino”, il cui straordinario impegno collettivo ha permesso, nelle elezioni del 2023, il raggiungimento del risultato dell’elezione di due rappresentanti in Consiglio Comunale.

​Il candidato sindaco e capogruppo, Gianluca Quadrini, ha voluto esprimere un profondo ed affettuoso ringraziamento per l’encomiabile attività portata avanti dalla consigliera, per la gestione esemplare di questo passaggio e per il supporto di tutta la squadra:

​”Voglio rivolgere il mio più sentito e sincero ringraziamento a Lara Capuano per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi tra i banchi del Consiglio Comunale a nome di ‘Direzione Arpino’. Oltre alla dedizione e alla competenza dimostrate nel portare avanti le nostre battaglie con fermezza e passione, ci tengo a ringraziare Lara pubblicamente per la straordinaria puntualità e l’assoluta correttezza con cui ha gestito e condiviso questa decisione, che abbiamo sancito definitivamente oggi di comune accordo, rispettando gli impegni presi fin dall’inizio della legislatura. Il suo è stato un contributo fondamentale e il suo impegno politico all’interno della lista continuerà con la stessa forza.

​Un ringraziamento speciale e doveroso va a tutti i membri della lista e a tutti i nostri candidati di ‘Direzione Arpino’: è solo grazie al loro instancabile lavoro, alla loro passione e alla fiducia che ci hanno accordato i cittadini se nel 2023 abbiamo potuto ottenere l’elezione di ben due consiglieri comunali. Questo risultato appartiene a ognuno di loro.”

​Un pensiero di forte stima e accoglienza è stato poi rivolto al consigliere subentrante, delineandone il valore aggiunto che porterà nell’assise cittadina:

​”Allo stesso modo, il mio ringraziamento va a Marco Giovannone, che ha accettato questa sfida con grande spirito di squadra e che ha sempre contribuito attivamente al bene del nostro gruppo e, soprattutto, a quello dei nostri cittadini di Arpino. Marco è un ragazzo dinamico, fortemente impegnato nel sociale e nel mondo dello sport; grazie a questa sua sensibilità e alla sua energia, sarà sicuramente un prezioso pungolo e un grande impulso per questa amministrazione, stimolandola a fare meglio e bene per il nostro territorio.”

​Quadrini ha poi concluso ribadendo la compattezza della coalizione:

​”Eravamo rimasti d’intesa per un’equa suddivisione del mandato, facendo mezza legislatura a testa. Se consideriamo anche i mesi in cui Marco ha già brillantemente prestato il suo servizio in Consiglio, siamo perfettamente in linea e in totale sintonia con quanto avevamo dichiarato. Questo dimostra la serietà di ‘Direzione Arpino’: la parola data ai cittadini, agli alleati e a tutta la squadra di candidati che ci sostiene resta per noi un valore sacro.”

​Con il prossimo ingresso di Marco Giovannone, il gruppo consiliare si prepara a proseguire con rinnovato slancio la sua attività di vigilanza, proposta e stimolo per l’amministrazione comunale di Arpino, puntando sulla continuità del progetto politico e sulla valorizzazione di tutte le competenze della lista.