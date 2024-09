Avviato il Corso di formazione manageriale per direttore generale

Ad organizzarlo la Regione Lazio e il Centro di formazione permanente in Sanità dello Spallanzani.

È partito ufficialmente giovedì 5 settembre il “Corso di formazione manageriale per direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN” organizzato dalla Regione Lazio e dal Centro di formazione permanente in Sanità dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Il corso, a cui partecipano 50 professionisti e che si svolge nelle aule dello Spallanzani, prevede 200 ore di lezioni e si concluderà a gennaio quando l’eventuale superamento dell’esame finale consentirà l’acquisizione dell’attestato certificante la formazione manageriale per l’accesso all’elenco nazionale per i direttori generali.

Ad aprire i lavori la lezione su “La Sanità in Italia” Andrea Urbani, direttore scientifico del corso e direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. Proprio Urbani ha dichiarato: “Quello che organizziamo con il Centro di Formazione Permanente in Sanità dello Spallanzani è un corso che consentirà di formare i manager della salute di domani. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza e soprattutto condividere una visione di futuro del servizio sanitario nazionale. un futuro che sarà sempre più condizionato da una popolazione che invecchia, da una modifica della struttura familiare e dalla spinta delle innovazioni tecnologiche, impensabili fino a qualche anno fa, a cui dobbiamo garantire accesso alla popolazione”.

“Siamo onorati di poter portare avanti questo importante e strategico progetto formativo della Regione Lazio che ringraziamo per la fiducia accordata allo Spallanzani riconoscendo l’Istituto come Centro di formazione permanente in Sanità”, ha commentato il commissario straordinario dell’INMI, Cristina Matranga. “L’impegno organizzativo e formativo dello Spallanzani – ha aggiunto – è stato e sarà massimo, consapevoli del fatto che formeremo la classe dirigente che nei prossimi anni guiderà le strutture del Servizio sanitario regionale. Abbiamo quindi pensato ad un taglio fortemente focalizzato proprio sul nostro contesto regionale”.

Di elevata qualificazione professionale e consolidata esperienza nel settore i docenti: Silvio Brusaferro, Giovanni Rezza, Federico Spandonaro, Fabrizio D’Alba, Daniela Donetti, Cristina Matranga, Angelo Aliquò, Massimo Tarantino, Sergio Ribaldi, Luigi Pinnarelli, Marina Davoli, Fabrizio De Nicola, Marta Branca, Marzia Mensurati, Giuseppe Gramaglia, Tonino Aceti, Marco Nuti, Paolo Parente, Mirko Di Martino, Ornella Guglielmino, Federico Conte, Maurizio Ottaviani, Giuseppe Sabatelli, Gloria Di Gregorio, Alessandra Piccolo, Marco Marchetti, Nadia Nappi, Daniele Gentili, Michelangelo Bartolo, Paola Corradi, Daniele Di Mario, Valeria Messina.

Queste le tematiche che verranno trattate: La sanità in Italia; Evoluzione e prospettive del Servizio Sanitario Nazionale – i nuovi modelli organizzativi della sanità territoriale; La gestione efficace e in sicurezza delle emergenze; Le trasformazioni organizzative del Sistema Sanitario Regionale; Il finanziamento e la governance economica del SSR; I sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione del SSN; La pianificazione, gestione e allocazione delle risorse; Gli indicatori di qualità e il risk management; La nuova sanità digitale; L’amministrazione della sanità tra trasparenza e privacy; Comunicazione e umanizzazione delle cure; Il Direttore generale nella aziende sanitarie pubbliche; Confronto internazionale.

