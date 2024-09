Avviati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali n.14 e n. 248 nel Comune di Pofi

La Provincia di Frosinone ha iniziato i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali SP n. 14 “Farneta” e SP n. 248 “Pescara Pantane” nel territorio del Comune di Pofi. Questo intervento vede un impegno di spesa totale di 222mila 662 euro. I lavori rientrano nell’iniziativa “Sulla Buona Strada”, fortemente voluta dal Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per garantire la sicurezza e migliorare la percorribilità delle infrastrutture stradali.

Gli interventi mirano al rifacimento profondo della pavimentazione stradale deteriorata per assicurare più elevate prestazioni del piano viabile, aumentandone la sicurezza. Nello specifico, il progetto interesserà la bitumazione di vari tratti delle due strade provinciali:

– SP. N. 14 “Farneta”, dal km 0+050 al km 0+300, dal km 0+850 al km 1+600 e dal km 2+150 al km 2+700;

– SP. N. 248 “Pescara Pantane”, dal km 2+800 al km 3+100 tratti vari.

Inoltre, sarà effettuato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in conformità alle normative del Codice della Strada.

Il Presidente Luca Di Stefano ha commentato: “Questi lavori di manutenzione straordinaria testimoniano il nostro impegno costante a tutela della sicurezza dei cittadini e per l’ottimizzazione delle condizioni delle nostre strade. Con interventi mirati, stiamo migliorando significativamente la qualità della viabilità provinciale, soprattutto in aree con intenso traffico veicolare. La nostra priorità rimane quella di garantire strade sicure e funzionali, rispondendo alle esigenze quotidiane dei cittadini e al loro diritto di muoversi in sicurezza”.

Il consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “Attraverso queste azioni concrete, stiamo potenziando le arterie di collegamento a servizio non solo degli automobilisti ma anche delle attività economiche locali che dipendono da una rete stradale affidabile. Puntiamo a promuovere una mobilità efficiente e sicura, essenziale per il benessere e lo sviluppo della nostra provincia”.

