Avviata una nuova edizione di Bandiere Arancioni nelle province di Frosinone e Latina

La Camera di Commercio Frosinone Latina e l’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con Touring Club Italiano, hanno avviato ieri una nuova edizione di Bandiere Arancioni nelle province di Frosinone e Latina, investendo nello sviluppo sostenibile e stimolando i Comuni dell’entroterra con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti delle due province a presentare la candidatura all’iniziativa Touring.

I dettagli del progetto e le modalità di partecipazione sono stati raccontati da rappresentanti di Touring Club Italiano ai Comuni interessati oggi, giovedì 15 febbraio alle 10.30, presso la sede camerale di Frosinone. Presenti in platea, oltre al Vicepresidente Vicario di Informare, Vincenzo Di Lucia, e alla Consigliera per l’Internazionalizzazione, Carla Picozza, sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni comunali.

“Bandiere Arancioni è un’importante occasione per stimolare i territori e potenziare l’offerta turistica delle piccole realtà dell’entroterra – afferma a margine Giulio Lattanzi, Direttore Generale di Touring Club Italiano -. Abbiamo incontrato a Frosinone e a Latina sindaci e amministratori sensibili e interessati a un’iniziativa che porta tanti risultati e benefici a livello locale”.

Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Frosinone a Latina, a margine dell’incontro ha evidenziato: “Entrare nei circuiti che da tempo valorizzano i territori e che hanno una importante riconoscibilità del marchio, significa favorire la capacità di attrazione dei nostri luoghi. Il successo di Bandiere Arancioni è testimoniato dai numeri, che dimostrano un impatto positivo sulle presenze turistiche nei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, con effetti altrettanto positivi sulle economie locali. Per questo la Camera di Commercio sostiene convintamente la candidatura dei comuni con meno di 15.000 abitanti dell’entroterra delle province di Frosinone e Latina”.

In apertura dei lavori, il Presidente di Informare Luigi Niccolini: “Valorizzare i piccoli Comuni dell’entroterra delle nostre province con il marchio “Bandiere Arancioni” significa promuovere le loro peculiarità ma anche la loro economia. Una delle tante azioni che Camera di Commercio e Azienda Speciale stanno portando avanti per far conoscere i mille volti del turismo locale. Il tutto nella indiscutibile cornice della sostenibilità, laddove per sostenibilità non ci riferiamo solo a concetti strettamente ambientali ma ad un concetto di sviluppo esteso alla comunità dei territori”.

Il componente di Giunta Camerale, Guido D’Amico, ha poi sottolineato: “Quello che presentiamo oggi è un progetto meritevole che va ad aggiungersi al grande lavoro che l’Ente camerale e la sua Azienda Speciale stanno portando avanti per promuovere il turismo dell’area vasta Frosinone Latina. Bandiere Arancioni farà la differenza insieme alle tante altre progettualità messe in campo per il turismo esperenziale, per quello termale come anche per il cineturismo. Il Bando dedicato, con le risorse terminate nel giro di una settimana, testimonia lo sforzo che continueremo a portare avanti”.

Il Consigliere delegato al Turismo, Florindo Buffardi, ha rimarcato: “Il concetto di turismo si è esteso nella direzione di un sempre più forte legame con il territorio. Un insieme di valori, che ha una grande capacità di attrazione e una potenza moltiplicativa in termini di indotto economico, che va a beneficio di tutta la comunità. Pensiamo al turismo esperenziale, al turismo enogastronomico che si sta aprendo a nuovi segmenti, grazie alle strette connessioni con la storia, le tradizioni, la natura e le eccellenze produttive. “Bandiere Arancioni” serve a valorizzare tutto questo ponendo al centro i nostri comuni dell’entroterra”.

Centrale la testimonianza del Sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio, che nel suo intervento ha evidenziato come il suo comune abbia fatto un salto di qualità in termini di offerta turistica e, soprattutto, di presenze da quando ha ottenuto la “Bandiera Arancione”.

L’analisi, che Touring Club Italiano porterà avanti nei prossimi mesi, prevede diversi step:

la candidatura online: le amministrazioni comunali avranno tempo fino a venerdì 1° marzo per presentare la candidatura a Touring Club Italiano all’indirizzo bandierearancioni.it/frosinonelatina

la fase di preselezione, con l’analisi delle località candidate, l’integrazione con dati da database turistico Touring e l’identificazione del gruppo di Comuni che saranno oggetto di sopralluogo

I sopralluoghi nelle località preselezionate, condotti in forma anonima attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.) e la verifica di oltre 250 criteri di analisi

L’analisi complessiva, l’elaborazione dei risultati e il Piano di miglioramento per ciascun Comune preselezionato, per approfondire le aree sulle quali si suggerisce di intervenire per potenziare il sistema di offerta turistica della località

Ai Comuni che soddisferanno i criteri previsti sarà assegnato il marchio Bandiera Arancione, che è temporaneo e subordinato al mantenimento dei requisiti.

Le Bandiere Arancioni sono 281 Bandiere Arancioni in tutta Italia. In Lazio sono 20: 4 in provincia di Frosinone – Arpino, Collepardo, Picinisco e San Donato Val di Comino; 4 in provincia di Latina – Bassiano, Campodimele, Fossanova e Sermoneta; 6 nel viterbese – Bolsena, Bomarzo, Calcata, Sutri, Tuscania e Vitorchiano; 3 in provincia di Rieti – Casperia, Labro, Leonessa; 3 in provincia di Roma – Nemi, Subiaco e Trevignano Romano.

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. Il Touring Club Italiano – che per primo aveva colto il potenziale turistico dell’Italia meno conosciuta e dei piccoli centri dell’entroterra – 25 anni fa ha risposto a un’istanza della Regione Liguria e – insieme a Regioni, comuni e altri enti territoriali – ha aiutato a mutare radicalmente consapevolezza, percezione e modello di sviluppo dei borghi e dei piccoli comuni, contribuendo a trasformarli da ambito marginale a destinazione di tendenza.

La Bandiera Arancione è una certificazione, sostenuta da un modello rigoroso, pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo, che porta benefici reali e tangibili per le realtà coinvolte.

Le 281 Bandiere Arancioni in tutta Italia rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate da Touring Club Italiano negli ultimi 25 anni. Di queste, il 18% è riuscito comunque a conquistare la certificazione dopo aver intrapreso un percorso di crescita e aumento della qualità dell’offerta suggerito dai piani di miglioramento studiati ad hoc dal Touring Club Italiano e redatti per vari comuni candidati.

Per maggiori informazioni www.bandierearancioni.it

TOURING CLUB ITALIANO

Il Touring Club Italiano è un’associazione di promozione sociale che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

COMUNICATO STAMPA