Avis Torrice va oltre la solidarietà

Appuntamento per sabato 13 dalle ore 9:00 al Teatro Vittorio Gassman di Ripi per l’ennesimo corso di BLSD e PBLSD organizzato in collaborazione da Avis Torrice, Ass. ISASD e Amministrazione Comunale Ripi.

​Corso Basic Life Support Defibrillation (Rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno DAE) secondo le linee guida Irc 2015, per tutte le fasce di età, operatori non sanitari.

Saranno rispettate tutte le misure di contenimento previste da normativa anticontagio da Covid-19.

Il corso sarà suddiviso in una lezione di Primo Soccorso (CPS) e lezione e prove pratiche di disostruzione su soggetto adulto, bambino e lattante.

​La sezione di Avis Torrice, sempre molto attiva e sempre più radicata sul territorio guarda oltre la solidarietà, promuovendo sempre più sul territorio il concetto di prevenzione.

Per info 3270115178 Candido Citti (Presidente Avis Torrice) 3515485845 (ISASD).

COMUNICATO STAMPA