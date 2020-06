AVIS Torrice riavvia il tour solidale

AVIS Torrice Odv ancora una volta dalla parte di chi ha bisogno, nel rispetto delle direttive Governative in materia di distanziamento sociale e rispetto delle regole igienico sanitarie, ha svolto la prima giornata di donazione dopo lo stop causa pandemia Covid-19.

Una giornata che ha voluto rappresentare la ripartenza e il ritorno alla “normalita'”, il tutto sotto la guida del suo referente Candido Citti Vice Presidente dell’associazione Torriciana, ormai un fiore all’occhiello del paese Ciociaro.

Basti pensare che le inizative intraprese da AVIS Torrice non riguardano solamente l’atto della donazione, ma bensì anche impegni rivolti alla scuola, infatti nello scorso mese di Dicembre la stessa associazione ha donato alla scuola infanzia di Torrice Capoluogo un defibrillatore con tanto di percorso formativo rivolto ai docenti per la prevenzione e gestione di un arresto cardiocircolatorio.

Questi sono segnali importanti che rendono forti anche le piccole associazioni, con questi grandi gesti.

Un’associazione nata nel 2016 e man mano sempre più radicata sul territorio, ad oggi vanta ben 70 iscritti, sicuramente un faro puntato su questa realtà è necessario, perché queste associazioni di volontariato rappresentantano un punto di riferimento all’interno dei paesi e forse una maggiore considerazione sarebbe il giusto riconoscimento.

Da oggi si lavorerà per la prossima giornata di donazione prevista per il 10 Luglio 2020 ancora una volta il tour solidale farà tappa a Piazza Degli Emigranti, dove i sentimenti di altruismo, di amicizia, di spirito di gruppo fanno da padrone.

La solidarietà non si può fermare, donare il sangue regala una vita!

#avistorriceodv

COMUNICATO STAMPA

Correlati