Avis Torrice ancora una volta ‘dona”

Questa volta a “donare” con il grande spirito

della solidarietà è stata Avis Torrice, che con una propria iniziativa solidale ha effettuato un primo approvvigionamento rivolto alle scuole di Torrice sezioni infanzia, primaria e secondaria, con un modesto quantitativo di soluzione igienizzante e disinfettante da mettere a disposizione dell’intera struttura scolastica.

A presenziare la donazione oltre al personale scolastico, per Avis il Responsabile Candido Citti e il referente iscrizioni Francesco Tagliaferri.

Questo è voluto essere un gesto per far sentire la vicinanza in questo delicato momento alla scuola, ai bambini, alle loro famiglie e anche per rafforzare la presenza di Avis nel contesto cittadino, ormai prossima ai cento associati di Torrice e non solo.

COMUNICATO STAMPA

