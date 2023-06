Avis Fumone: Festeggiamo insieme la “Giornata mondiale del donatore”

Domenica 11 giugno il direttivo Avis di Fumone festeggerà la “Giornata mondiale del donatore” con l’obiettivo di sensibilizzare il gesto del dono e in particolare quello della donazione di sangue. Si coglierà l’occasione per evidenziare il grande contributo dei donatori, ai quali va un grandissimo encomio e un sincero ringraziamento, che hanno aderito all’associazione favorendo la sua crescita. “Nell’occasione – spiegano i responsabili dell’Avis di Fumone – saranno allestiti gonfiabili per bambini in collaborazione con Eventilandia, ci saranno giochi popolari, un intrattenimento musicale, la premiazione dei “donatori meritevoli” e tanto altro ancora. Vi aspettiamo – è l’appello finale – presso il campetto polivalente in località Mola dalle 16 alle 19 per una grande festa″.

COMUNICATO STAMPA

Correlati