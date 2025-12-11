Avezzano – Un Natale più magico per i piccoli pazienti: al via la raccolta di giocattoli della Croce Verde

La Croce Verde di Avezzano Onlus, in collaborazione con ANPAS Abruzzo, promuove una significativa iniziativa di solidarietà per portare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano. Un gesto semplice, ma capace di illuminare il Natale di chi sta affrontando giorni delicati lontano da casa.

L’associazione ha avviato una raccolta di giocattoli, invitando la cittadinanza a donare articoli nuovi o usati in ottime condizioni. L’obiettivo è quello di regalare momenti di gioia e spensieratezza ai bambini, valori fondamentali dell’infanzia che assumono un significato ancora più profondo durante le festività.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre in Piazza Risorgimento, ad Avezzano, dove i volontari della Croce Verde saranno presenti dalle 11:00 alle 17:00 per accogliere le donazioni.

La raccolta riguarda una vasta gamma di giochi adatti a bambini e adolescenti: macchinine, bambole, libri, puzzle, Lego, Dash e giochi affini, giochi in scatola, colori lavabili e non tossici, oltre a blocchi di carta per attività creative. L’associazione raccomanda di non donare peluches e ricorda che tutti i materiali devono essere in condizioni tali da garantire sicurezza e igiene ai destinatari.

La Croce Verde rivolge un appello a tutti i cittadini di Avezzano e dei comuni limitrofi affinché contribuiscano a questo gesto di generosità.

“Rendiamo loro il Natale più magico possibile,” sottolineano i volontari. Una semplice donazione può trasformarsi in un prezioso momento di felicità, offrendo ai piccoli pazienti un’occasione di leggerezza in un periodo difficile.

Foto archivio