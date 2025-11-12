Avezzano – Sora – Lavori urgenti sulla SS 690: Anas istituisce limitazioni al traffico

Anas ha disposto limitazioni al traffico sulla SS 690 “Avezzano – Sora” a seguito dell’Ordinanza n. 279/2025/AQ, necessarie per consentire l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione sulla sovrastruttura stradale e sulla pavimentazione.

Le operazioni interesseranno un tratto specifico della superstrada, compreso tra il km 3+800 e il km 3+900, in direzione Avezzano – Sora, dove sarà attivo un restringimento della carreggiata destra.

Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale impegnato nei lavori, Anas ha previsto:

limite di velocità ridotto a 30 km/h,

divieto assoluto di sorpasso,

gestione dinamica del traffico con convogliamento dei veicoli sulla corsia di destra o di sinistra a seconda delle esigenze operative.

Le limitazioni resteranno in vigore fino alle ore 18:30 del 17 novembre 2025, al termine dei quali la circolazione tornerà regolare.

Anas invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare la segnaletica temporanea, per garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori.

