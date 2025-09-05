Avezzano-Sora, dal 8 settembre nuovi limiti di velocità sulla superstrada

A partire dalla mezzanotte di lunedì 8 settembre 2025, entreranno in vigore i nuovi limiti di velocità sulla superstrada Avezzano-Sora (SS 690). Lo ha stabilito Anas con l’ordinanza n. 215/2025/AQ, che ridefinisce in modo puntuale la circolazione lungo l’arteria, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.

La decisione è frutto di una valutazione accurata sul flusso veicolare e sul comportamento degli automobilisti, emersa da controlli che hanno registrato un numero significativo di violazioni ai limiti vigenti. Le condizioni del tracciato, unite alla velocità sostenuta di molti conducenti, hanno spinto alla necessità di aggiornare regole che risalivano in alcuni casi fino al 2007.

I nuovi limiti in dettaglio

70 km/h dal km 0+000 al km 0+200 (tratto iniziale)

dal km 0+000 al km 0+200 (tratto iniziale) 90 km/h dal km 0+200 al km 5+890

dal km 0+200 al km 5+890 70 km/h dal km 5+890 al km 6+210

dal km 5+890 al km 6+210 50 km/h dal km 6+210 al km 7+700 (tratto particolarmente critico)

dal km 6+210 al km 7+700 (tratto particolarmente critico) 70 km/h dal km 7+700 al km 39+350 (fino a Sora)

A questi si aggiungono ulteriori prescrizioni:

limite di 40 km/h su tutte le rampe di svincolo ;

; obbligo di mantenere un distanziamento minimo di 70 metri nelle gallerie.

Controlli e segnaletica

L’ordinanza è valida per tutti gli utenti della SS 690. La nuova disciplina sarà resa nota attraverso apposita segnaletica verticale, installata a cura e spese di Anas.

Il rispetto delle disposizioni sarà garantito dagli organi di polizia stradale, in particolare Polizia Stradale e Carabinieri, che avranno il compito di vigilare e sanzionare eventuali infrazioni.

Con questi interventi, Anas punta a prevenire incidenti e a rendere più sicuro un asse viario strategico per i collegamenti tra la Marsica e il frusinate.