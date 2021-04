Avezzano – Scuole sicure, il Comune organizza nuovi screening per gli studenti

Mercoledi pomeriggio, nella sala consiliare del municipio, i dirigenti scolastici degli istituti superiori di Avezzano e i dirigenti dei quattro istituti comprensivi (scuole materne, elementari e medie della città) hanno avuto un incontro operativo con l’assessore all’emergenza Covid-19 MariaTeresa Colizza e con l’assessore alle politiche scolastiche Patrizia Gallese. Dalla riunione, è scaturita la decisione di procedere a nuove campagne di screening per gli studenti al fine di individuare eventuali casi di positività e salvaguardare la salute dei ragazzi, delle famiglie e degli operatori del mondo scuola.

In particolar modo, saranno frequenti gli interventi di verifica sui giovani delle classi quinte, che devono sostenere gli esami di Stato. Ogni 15 giorni, infatti, saranno organizzati dei test gratuiti e volontari all’interno di ogni singolo istituto scolastico. Gli studenti, prima dell’inizio delle lezioni, potranno effettuare il tampone antigenico rapido eseguito direttamente dal personale volontario e dalle dottoresse Gallese e Colizza.

Quanto alle altre scuole, l’amministrazione sta verificando la disponibilità di un drive through da attivare in orario pomeridiano.

“In vista del ritorno in presenza di tanti studenti – dichiarano le due componenti di giunta – è doveroso tenere alta la guardia. Il comune vuole un monitoraggio costante perché insieme ai vaccini e al buon senso dei singoli, è un fattore essenziale per mettere in sicurezza gli istituti dal pericolo del contagio. Contiamo sulla partecipazione attenta e responsabile dei ragazzi”

In attesa delle adesioni degli studenti, si conta che le operazioni di screening possano partire già dalla prossima settimana.

Comunicato stampa