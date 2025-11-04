Avezzano, scontro social tra Genovesi e Stinelli: “In gioco la libertà di espressione e la legittima critica politica”

Avezzano – “A mio avviso in gioco c’è il delicato e attualissimo tema della libertà di espressione e della legittima critica umana e politica, con particolare riferimento all’utilizzo dei social network”. Così il consigliere comunale di opposizione Tiziano Genovesi (Forza Italia) commenta la disputa nata online con Giovanni Stinelli, membro della Commissione per l’assegnazione degli alloggi popolari del Comune di Avezzano.

Il contrasto tra i due, esploso sui social, è sfociato in una richiesta di risarcimento danni di 12mila euro avanzata da Stinelli nei confronti di Genovesi per presunte ingiurie e offese.

“Come consigliere comunale di opposizione – ha aggiunto Genovesi – ho il dovere morale e politico di difendere e tutelare il pubblico interesse, anche affrontando temi scottanti che riguardano i diritti dei cittadini di Avezzano. È quanto ho fatto, ad esempio, nelle vicende della scuola di San Pelino e dello stadio dei Pini, presentando richiesta di accesso agli atti e sollecitando il Prefetto dell’Aquila per fare chiarezza sulla situazione”.

Secondo Genovesi, nella città marsicana “non esiste oggi un clima sereno e democratico che consenta un confronto politico sano”. La polemica, spiega, è nata da un post pubblicato sul suo profilo Facebook dopo un articolo de Il Centro in cui si riportava l’appoggio della Lega alla ricandidatura del sindaco Giovanni Di Pangrazio.

Nel messaggio social, il consigliere aveva scritto ironicamente: “Da nemici giurati a compagni di merende”, riferendosi al comizio conclusivo della campagna elettorale del 2020, quando – ricorda – “l’allora candidato civico Di Pangrazio, oggi sindaco, attaccava la Lega aquilana con frasi offensive nei miei confronti e in quelli dell’onorevole Luigi D’Eramo”.

“Stinelli si è inserito nel post con atteggiamenti provocatori e offensivi – ha concluso Genovesi – generando un acceso scambio di commenti che sarà eventualmente oggetto di accertamento giudiziario. Ho affidato la tutela della mia persona all’avvocato Raffaele Mezzoni”.

