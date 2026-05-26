Avezzano sceglie ancora Di Pangrazio: trionfo oltre il 60%

Ad Avezzano non ci sarà bisogno del ballottaggio: Gianni Di Pangrazio è stato riconfermato sindaco con un risultato netto che ha lasciato poco spazio agli avversari. Già dalle prime ore dello scrutinio, con circa 2.500 schede conteggiate, il vantaggio della coalizione guidata dal primo cittadino uscente appariva incolmabile.

Un successo ampio, costruito voto dopo voto, che consegna a Di Pangrazio un nuovo mandato alla guida della città marsicana e apre ora il tema della composizione del consiglio comunale, dove la coalizione punta anche al premio di maggioranza. Grande entusiasmo nella sede elettorale, dove sostenitori e giovani volontari hanno accolto il sindaco rieletto tra applausi e cori. “Superare il 60% in una competizione con altri quattro candidati sindaci è una cosa incredibile”, ha dichiarato Di Pangrazio ai microfoni di Marsicalive, sottolineando il clima di entusiasmo vissuto durante lo scrutinio. Ma il risultato amministrativo, secondo il sindaco, ha anche un peso politico più ampio. “Con Avezzano e la Marsica bisogna fare i conti, a cominciare dalle prossime politiche”, ha affermato, lanciando un messaggio chiaro agli equilibri regionali e nazionali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo della città e ottenere maggiore rappresentanza a Roma. Non è mancato poi un appello al dialogo istituzionale. Di Pangrazio ha infatti espresso l’auspicio di una collaborazione con le opposizioni “per il bene della città”, invocando un confronto politico basato sull’interesse comune di Avezzano. Infine, il sindaco ha rivendicato anche il valore simbolico del voto: “Chi ha parlato male della città ha avuto oggi una risposta chiara da Avezzano”. Una frase che fotografa il significato politico di una vittoria larga e destinata a lasciare il segno nella Marsica. Foto web