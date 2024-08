Avezzano – Rassegna culturale “𝑉𝑖𝑡𝑟𝑒𝑎 𝑈𝑛𝑑𝑎: nonostante il maltempo e’ stato un successo

Ieri pomeriggio, nell’ambito della rassegna culturale “๐‘‰๐‘–๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘ˆ๐‘›๐‘‘๐‘Ž” รจ andato in scena presso il parco archeologico dei Cuniculi di Claudo il secondo appuntamento propos to da Teatranti Tra Tanti “๐ ๐จ๐ฅ๐ค๐š๐› – ๐‘๐š๐œ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐ž ๐ฆ๐ž๐ฅ๐จ๐๐ข๐ž ๐’๐€๐›๐ซ๐ฎ๐ณ๐ณ๐จ” con i maestri Luigi V. Sfi rri e Rube n Coco, insie me ad Alessandro Mart orelli ๐‘‡๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘š๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™๐‘’, ๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘š๐‘š๐‘’๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘– ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™’๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘’ ๐‘š๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘ข๐‘ง๐‘ง๐‘’๐‘ ๐‘’. Una chitarra, quella di Luigi Sfirri ed il ย canto di Ruben Coco, hanno raccontato, attraverso le parole di Alessandro Martorelli, le storie dei padri dโ€™Abruzzo con suoni moderni e adatti ad essere accolti dallโ€™orecchio di adesso.